Mercato OM : Une nouvelle recrue débarque, Pjanic balance !

L’OM continue de se renforcer avec une nouvelle arrivée. Miralem Pjanic a livré son point de vue sur la nomination de Federico Balzaretti dans les colonnes de La Provence.

Miralem Pjanic l’avoue, Federico Balzaretti était impatient de rejoindre l’OM

L’annonce est tombée samedi dernier : Federico Balzaretti est le directeur sportif adjoint de l’OM. L’ancien international italien a pour mission de seconder Medhi Benatia, en supervisant notamment la cellule de recrutement et en participant t à la valorisation des Minots.

Son arrivée vient donc muscler la direction sportive de l’OM. Sa signature avait cependant fait l’objet d’une indiscrétion auprès de Miralem Pjanic. Ce dernier a côtoyé Balzaretti et Benatia à l’AS Rome. Les trois hommes entretiennent de bonnes relations.

À voir

Scandale Lucas Chevalier, le PSG prend position après sa convocation !

Lire aussi : Barça Mercato : Une belle signature actée au milieu grâce à Pjanic !

Le Bosnien révèle d’ailleurs qu’il a rencontré Federico Balzaretti la semaine dernière. Celui-ci « était était très enthousiaste de pouvoir travailler à la fois pour l’OM et avec Medhi Benatia », indique Miralem Pjanic à La Provence. Cette arrivée est perçue comme « une super nouvelle » à Marseille.

Une grande qualité professionnelle et personnelle

Poursuivant, Miralem Pjanic a été très élogieux envers son ancien coéquipier. Il mis en avant l’expérience de Balzaretti en tant que directeur sportif en Italie, sa connaissance internationale du football, et sa maîtrise de la langue française.

« C’est une personne très proche des joueurs (…) Il a des qualités humaines et footballistiques au-dessus de la moyenne », confie-t-il, Ces atouts seront décisifs dans la nouvelle stratégique de l’OM qui vise à détecter et développer les jeunes talents issus du centre de formation.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Transfert raté à l’OM : Ousmane Dembelé impliqué !

À voir

Coupe de France : ASSE, une équipe inédite face à Quetigny

Mercato OM : Benatia traque deux cracks !

INFO Mercato OM : Une piste séduisante confirmée au milieu !