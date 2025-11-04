Federico Balzaretti, prochain directeur sportif adjoint, rejoint Medhi Benatia à l’OM ! Ce duo explosif à l’avenir très prometteur va transformer le mercato et relancer la formation marseillaise.

Mercato OM : Federico Balzaretti nouveau directeur sportif adjoint

Medhi Benatia ne sera plus seul patron à bord de la direction sportive de l’OM. L’ancien joueur a fait venir Federico Balzaretti, un de ses proches du temps où il jouait pour l’AS Roma. Ce dernier va l’épauler dans son département où il va devoir répondre à des attentes bien précises.

Lire aussi : Real Madrid Mercato : Endrick tranche entre l’OM et l’OL !

Comme Benatia, Federico Balzaretti s’est reconverti en dirigeant au sein d’un club de football après sa carrière. Medhi Benatia, l’ancien agent, le connaît assez bien pour avoir joué avec lui. Il sait à quel point son ancien coéquipier peut être pointilleux dans l’observation pour détecter les meilleures pépites. Sa grande connaissance du football, qu’il a lui-même pratiqué au haut niveau, sera d’une grande utilité à l’OM.

À voir

Mercato OL : Un coup d’accélérateur sur le dossier Endrick

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce une prise de fonction prochaine de Federico Balzaretti à Marseille. Il sera le directeur sportif adjoint chez l’actuel 2ème de Ligue 1. Son travail portera sur le scouting, afin d’attirer vers l’OM les meilleures pépites. Il va aussi superviser le centre de formation de la formation olympienne, fonction grâce à laquelle Marseille pourrait se renforcer plus souvent avec des joueurs formés par son académie.

https://twitter.com/DiMarzio/status/1985430512811340176

Côté mercato, c’est lui qui va éclairer Medhi Benatia sur les pistes extérieures suivies par l’Olympique de Marseille. L’engagement du prochain directeur sportif adjoint de l’OM, qui a déjà rompu son contrat avec l’As Roma pour qui il travaillait, ne devrait plus tarder à être officialisé.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Jonathan David redevient une option

Federico Balzaretti, du temps où il était joueur, a évolué dans sept clubs différents en Italie. L’ancien arrière gauche a disputé 68 matchs avec la Juventus Turin avant de signer à la Fiorentina, où son passage a été court. Recruté par Palerme FC, il s’est installé en défense comme un des patrons, en témoignent ses 159 matchs en quatre saisons.

En 2012, il a signé à l’AS Roma, où il a connu une grande complicité avec l’actuel directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un cador italien traque une pépite du SRFC

Lire aussi sur l’OM :

OM : De Zerbi face à deux menaces, Atalanta se renforce !

Mercato : L’OM va surprendre, la recrue de l’hiver trouvée !

À voir

PSG : Une terrible nouvelle tombe avant le Bayern Munich !

Mercato : l’OM déniche un buteur à 10 M€