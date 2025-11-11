Mercato OM : Ousmane Dembelé mêlé à un deal manqué !

L’OM aurait pu boucler une grosse vente avec le FC Barcelone. Ousmane Dembélé a même contacté Maxime Lopez en vue d’un transfert en Catalogne.

Star du PSG , Ousmane Dembélé est indirectement lié au mercato OM. L’attaquant français a servi d’intermédiaire lors de sa venue au FC Barcelone en 2017. Il a enfilé le costume d’agent sportif auprès de Maxime Lopez.

Le milieu de terrain était âgé à l’époque de 19 ans. Il sortait d’une belle saison à l’Olympique de Marseille. Ses performances avaient attiré plusieurs cadors européens. Le Barça en faisait partie. Ce qu’il a confirmé au Détective Mathoux.

Il assure que c’est Ousmane Dembélé lui-même qui l’avait contacté pour lui confirmer cette approche catalane. « Il y avait Ousmane qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : ‘le directeur sportif m’a parlé de toi », a-t-il confié.

Son rêve de jouer avec Lionel Messi n’a pas abouti

Ce transfert tant rêvé par le joueur formé à l’OM, qui espérait jouer aux côtés de son idole Lionel Messi, ne verra jamais le jour. Après un premier contact avec son agent, le Barça aurait demandé au joueur de confirmer une saison supplémentaire à Marseille. Cette opportunité s’est finalement dissipée, menant Masime Lopez à quitter le navire OM en 2021 pour Sassuolo.

Le milieu de terrain évolue aujourd’hui au Paris FC, où il en est déjà 12 rencontres disputées pour 3 passes décisives. Cette anecdote révèle en tous cas qu’il s’en est fallu de peu pour que l’enfant de l’OM rejoigne l’un des plus grands clubs du monde.

