Coup de théâtre à l’OM : Medhi Benatia prépare sa succession

Medhi Benatia demeure jusqu’ici un personnage influent au sein de la direction de l’OM. Mais une arrivée imminente sème le trouble sur son futur proche à Marseille.

Mercato OM : L’ombre d’un départ plane sur Medhi Benatia

En novembre 2023, Medhi Benatia faisait son retour à l’Olympique de Marseille en tant qu’un prestataire externe. Il était conseiller sportif de Pablo Longoria. Un an plus tard, le Marocain a rapidement pris une place prépondérante à l’OM. Il est devenu le directeur sportif du club phocéen. Son rôle déterminant lors des mercatos, son réseau puissant et sa communication sont salués par tous.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia tente une recrue surprise au Barça !

Medhi Benatia est devenu une figure influente du nouveau projet OM. Mais une arrivée imminente sème le doute sur la durée de son engagement à l’Olympique de Marseille. Federico Balzaretti est attendu à l’OM. Il sera notamment chargé du scouting, dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle cellule.

À voir

Excellente nouvelle pour l’ASSE avant d’affronter l’ESTAC

L’Italien connait bien Medhi Benatia. Les deux hommes ont déjà collaboré à l’AS Rome dans le passé. Et même si le recrutement de Federico Balzaretti est perçu comme un gros coup du directeur sportif de l’OM, certains y voient le signe d’une passation de pouvoir en douceur.

Federico Balzaretti, prélude d’une passation de pouvoir à Marseille

C’est du moins la révélation fait par Le Petit OM sur X. « Dans une boîte normale, ça ressemble fortement à une passation en douceur. A suivre vu que l’OM n’est pas un club normal », a-t-il posté. Cette interprétation reste plausible. Car Medhi Benatia a expliqué à plusieurs reprises qu’il ne comptait pas s s’éterniser à Marseille.

Le Marocain indiquait à L’Equipe que sa mission à l’OM ne serait « sûrement pas longue » car « c’est usant mentalement, physiquement ». L’arrivée de Federico Balzaretti pour le seconder au sein de la cellule de recrutement pourrait être l’étape parfaite pour préparer sa sortie.

Fort de son travail remarquable, Benatia ne manquera sans doute pas de propositions. L’hypothèse d’un départ anticipé commencer donc à prendre de l’ampleur, même s’il n’y a rien d’officiel encore dans ce dossier.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Mercato OM : Federico Balzaretti, le rôle clé qu’il va jouer

À voir

PSG – Bayern: Le groupe d’Enrique avec deux grosses absences

OM : De Zerbi face à deux menaces, Atalanta se renforce !

OM-Atalanta : Une décision de l’UEFA fait trembler Marseille !