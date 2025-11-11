Mercato PSG : Upamecano envoie une réponse à Paris !

Convoqué en équipe de France, Dayot Upamecano serait sur les tablettes du PSG. Le défenseur français a répondu en personne a ce supposé intérêt du Paris Saint Germain.

Mercato : Dayot Upamecano n’a pas la tête au PSG pour l’instant

L’avenir de Dayot Upamecano est un sujet qui anime déjà la rubrique mercato. La raison ? Le défenseur central arrive au terme de son contrat avec le Bayern Munich. Et il refuse jusqu’ici de prolonger en Bavière. Malgré les approches de sa direction, sa situation contrat reste inchangée. Cela a rapidement attiré l’œil de grosses écuries d’Europe.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient à ses trousses. Les Parisiens voudraient le recruter gratuitement en vue de succéder à Marquinhos. Mais Dayot Upamecano a tenu à clarifier sa position. Présent en équipe de France, le joueur de 27 ans ne pense pas encore à un quelconque transfert.

À voir

ASSE : Montée en puissance d’un taulier de Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato PSG : Accord pour Upamecano ? La vérité éclate !

Le défenseur du Bayern Munich assure qu’il n’ pas « la tête à ça » pour l’instant. Sa priorité est de concentrer sur sa saison. Sachant que les Bavarois sont déterminés à atteindre leurs objectifs aussi bien Championnat qu’en Ligue des Champions. « Le PSG est un très grand club avec un super coach (…) Mais je n’ai pas la tête à ça », a-t-il répondu en devant la presse.

Il ne se ferme aucune porte

Dayot Upamecano ne souhaite pas commenter son avenir dans l’immédiat. Aucune décision n’est prise et l’ancien du RB Leipzig lasse les négociations pour plus tard. Mais en renvoyant toute spéculation vers son agent, il indique que toutes les options restent ouvertes. Aux différents prétendants d’être persuasifs pour arracher sa signature.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Un insatiable buteur arménien proche de signer ?

PSG : Terrible coup dur pour Luis Enrique !

À voir

Frayeur à l’OM : La Juventus tente un cadre du vestiaire !

Mercato : Une recrue de l’OM a failli signer au PSG !