Mercato PSG : Accord pour Upamecano ? La vérité éclate !

Refusant de prolonger au Bayern Munich, Dayot Upamecano semblait proche de rejoindre le Real Madrid. Mais rien n’a encore conclu entre les deux parties, ce qui relancer les chances du PSG dans ce dossier.

Le doute persiste sur l’avenir de Dayot Upamecano au Bayern Munich. Son contrat expire en juin prochain. Et malgré les différentes propositions de sa direction, l’international tricolore maintient le suspense. Sa situation contractuelle alerte inévitablement de grosses écuries européennes.

En plus du Bayern qui cherche à le retenir, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se positionnent. L’idée de recruter un grand défenseur à zéro euro ne laisse pas indifférents. Parisiens et Merengues sont à la lutte pour arracher sa signature. Plusieurs clubs de Premier League s’invitent aussi dans la danse.

Des médias annonçaient récemment que Dayot Upamecano était d’accord pour signer au Real Madrid. Une information vite démentie par Fabrizio Romano. Le journaliste italien le confirme, le joueur de 27 ans n’a aucun accord verbal avec le géant espagnol. Les autres courtisans peuvent se frotter les mains.

Un potentiel successeur à Marquinhos

La course pour recruter Upamecano est totalement ouverte. Le PSG a encore une chance de boucler sa signature. La direction parisienne verrait même en lui un potentiel successeur à Marquinhos. Le capitaine du Paris SG est certes encore essentiel à son poste. Mais il arrive progressivement à la fin d’un cycle.

La signature de Dayot Upamecano permettrait d’anticiper son départ. De son côté, le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot. Les Munichois insistent sa prolongation. L’issue de ces discussions sera déterminante pour la suite.

