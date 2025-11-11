PSG : Terrible coup dur pour Luis Enrique !

Mauvaise nouvelle pour une pépite du PSG. Le jeune crack tunisien, Wassim Slama rejoint l’infirmerie et sera out pendant plusieurs mois.

PSG : Coup dur pour un jeune talent du Paris SG !

Wassim Slama, milieu offensif du PSG traverse un moment difficile. Lors de la Coupe du Monde U17 avec la Tunisie, il a contracté une grave blessure. Pendant le match contre la Belgique, Slama a dû quitter le terrain sur civière. Son genou gauche avait subi une torsion inquiétante. Le diagnostic est tombé : rupture du ligament croisé.

Cette blessure survient au pire moment pour le jeune joueur. Il commençait à s’imposer au PSG, participait à des entraînements avec les professionnels et avait déjà quelques convocations en match officiel. Son Mondial U17 se déroulait également très bien avant cette tuile.

Wassim Slama va manquer plusieurs mois de compétition à cause de cette blessure. Le Tunisien voulait profiter de l’absence de certains cadres pour montrer ce dont il est capable à Luis Enrique, mais malheureusement ce coup dur complique les choses. Il a déjà inscrit deux buts avec son équipe durant cette compétition mondiale. C’est aussi un coup dur pour le tacticien du club de la capitale, Luis Enrique.

