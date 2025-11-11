Mercato PSG : Un insatiable buteur arménien proche de signer ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare une surprise en Russie. Le deal sera scellé lors du mercato hivernal de 2026.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un serial buteur venu de Russie !

Luis Campos veut piocher en Russie. Un autre phénomène de Krasnodar fait craquer le Portugais à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal. Le milieu offensif arménien Eduard Spertsyan est sur la short-list des dirigeants parisiens.

Spertsyan enchaîne les performances XXL depuis le début de la saison. Six buts, dix passes décisives en quinze matchs. Ce rendement, ajouté à son influence dans le titre de champion décroché par Krasnodar la saison dernière, a attiré l’attention du dirigeant portugais. Campos aurait même déjà rencontré l’agent du joueur à Paris il y a quelques mois.

À voir

FC Nantes : Kita lâche un super crack !

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de théâtre, le Real prêt à céder Vinicius

Le dossier avance, mais sans offre officielle pour l’instant. Le PSG attend le bon moment pour passer à l’attaque. De son côté, Spertsyan aurait donné son feu vert pour venir au Parc des Princes. L’idée de jouer sous les ordres de Luis Enrique et de goûter à la Ligue des champions le séduit. Valorisé à 25 millions d’euros selon Transfermarkt, le jeune Arménien pourrait devenir la nouvelle arme redoutable de Luis Enrique.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

Mercato : Le PSG prêt à mettre le prix pour Daniel Muñoz ?

À voir

Mercato OM : Evincé par De Zerbi, Veretout règle ses comptes

Scandale au PSG : Lucas Chevalier face à sa direction !