Mercato PSG : Un insatiable buteur arménien proche de signer ?

Durée de lecture : 2 minutes
Mercato PSG : Luis Campos aux commandes
© Luis Campos prépare le mercato du PSG
Afficher l’index Masquer l’index

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare une surprise en Russie. Le deal sera scellé lors du mercato hivernal de 2026.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un serial buteur venu de Russie !

Luis Campos veut piocher en Russie. Un autre phénomène de Krasnodar fait craquer le Portugais à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal. Le milieu offensif arménien Eduard Spertsyan est sur la short-list des dirigeants parisiens.

Spertsyan enchaîne les performances XXL depuis le début de la saison. Six buts, dix passes décisives en quinze matchs. Ce rendement, ajouté à son influence dans le titre de champion décroché par Krasnodar la saison dernière, a attiré l’attention du dirigeant portugais. Campos aurait même déjà rencontré l’agent du joueur à Paris il y a quelques mois.

À voirFC Nantes : Kita lâche un super crack !

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de théâtre, le Real prêt à céder Vinicius

Le dossier avance, mais sans offre officielle pour l’instant. Le PSG attend le bon moment pour passer à l’attaque. De son côté, Spertsyan aurait donné son feu vert pour venir au Parc des Princes. L’idée de jouer sous les ordres de Luis Enrique et de goûter à la Ligue des champions le séduit. Valorisé à 25 millions d’euros selon Transfermarkt, le jeune Arménien pourrait devenir la nouvelle arme redoutable de Luis Enrique.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

Mercato : Le PSG prêt à mettre le prix pour Daniel Muñoz ?

À voirMercato OM : Evincé par De Zerbi, Veretout règle ses comptes

Scandale au PSG : Lucas Chevalier face à sa direction !

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News