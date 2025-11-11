Frayeur à l’OM : La Juventus tente un cadre du vestiaire !

La direction de l’OM envisage de recruter un milieu lors du prochain mercato. Mais elle risque aussi de perdre l’un de ses tauliers. La Juventus se lance aux trousses de Pierre-Emile Hojbjerg !

Mercato OM : La Juventus se positionne pour Pierre-Emile Hojbjerg

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille risque d’être animé. La direction phocéenne semble avoir une priorité pour cette fenêtre de transfert : le renforcement de son entrejeu. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens.

Les noms de Himad Abdelli, Dani Ceballos ou encore Ismael Saibari circulent avec insistance dans les coulisses de l’OM. Mais la Gazzetta Dello Sport lâche une bombe sur le mercato marseillais. Tandis que Roberto De Zerbi attend de nouvelles recrues cet hiver, l’un de ses titulaires pourrait s’en aller à la surprise générale.

Pierre-Emile Hojbjerg est dans le collimateur de la Juventus, indique la source. Le milieu de terrain danois comptabilise 16 apparitions cette saison. Ses performances solides, combinées à son leadership et son expérience du haut niveau, sont très appréciées par Luciano Spalletti. Le nouvel entraîneur de la Juve aurait fait de lui l’une de ses priorités.

Profil très apprécié par Luciano Spalletti

Le nouveau patron des Bianconeri a fait un premier diagnostic de l’équipe. Et le constat : il lui faut un nouveau milieu de terrain pour la suite de la saison. Un message reçu 5/5 par les dirigeants turinois. Et pour étoffer ce secteur de jeu, leur cible principale mènerait à Pierre-Emile Hojbjerg.

🚨Pierre-Emile Højbjerg 🇩🇰 serait la priorité de la Juventus pour le mercato d’hiver !!!!



🗣️ « Son leadership, son expérience et sa capacité à mener l’équipe depuis le milieu de terrain»



Le danois est le favoris de Spalletti !!



🗞️ @Gazzetta_it via @footmercato pic.twitter.com/srmi9TW9ul — BeOM (@Be_OM13) November 11, 2025

Reste à savoir si cet intérêt de la Juventus va se concrétiser par une offre difficile à refuser. Pour le moment, l’OM ne montre aucun empressement à se séparer de son vice-capitaine. L’idée d’inclure un joueur dans l’opération pourrait tout faire basculer. Les deux écuries entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Timothy Weah. Cela devrait faciliter les échanges.

