OM : C’est acté ! Un buteur de Marseille envoyé au Qatar

L’OM a pris une décision forte pour l’un des hommes forts de son attaque. Alors qu’il a été opéré de l’épaule à la suite d’une blessure en équipe nationale, Amine Gouiri quitte temporairement Marseille. L’attaquant phocéen s’envole au Qatar pour accélérer sa rééducation et revenir plus vite sur les terrains. Une décision stratégique à un moment crucial de la saison.

OM : Le gros coup d’arrêt pour Amine Gouiri en

La nouvelle est tombée comme un tacle par derrière : Amine Gouiri n’a plus joué depuis le 4 octobre. Touché à l’épaule après un contact violent avec le gardien de l’Ouganda, l’attaquant de 25 ans a été contraint de passer par la case opération. L’OM, déjà privé de plusieurs cadres, voit donc l’un de ses rares finisseurs rejoindre l’infirmerie à son tour.

Lire aussi : Mercato : Une recrue de l’OM a failli signer au PSG !

À voir

Mercato OL : Un joueur poussé au départ règle ses comptes

Pour Roberto De Zerbi, la gestion de l’effectif devient un casse-tête. Lors de la dernière rencontre face à Brest, le coach italien a dû faire sans six joueurs, entre blessures et suspensions. Dans cette saison où chaque point compte, Marseille ne peut pas se permettre d’empiler les absents.

Direction Doha pour un retour express

Afin de retrouver sa meilleure forme au plus vite, Gouiri a pris une décision forte : partir au Qatar, au célèbre centre médical Aspetar, référence mondiale dans la récupération des sportifs de haut niveau. Selon La Gazette du Fennec, l’attaquant suit un programme personnalisé, calibré minute par minute, avec un objectif clair : être opérationnel dès la mi-janvier.

Ce passage à l’étranger n’a rien d’un exil. C’est un investissement, presque une promesse. L’Olympique de Marseille a besoin de son buteur, de son sens du jeu et de son efficacité. Et Gouiri, lui, veut revenir plus fort, prêt à peser dans le sprint final.

Lire aussi sur l’OM :

Frayeur à l’OM : La Juventus tente un cadre du vestiaire !

Coup dur à l’OM : Forte décision pour Nayef Aguerd !

À voir

Mercato : L’OL boucle le prêt d’Endrick avec le Real Madrid

Mercato OM : Evincé par De Zerbi, Veretout règle ses comptes