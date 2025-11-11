OM : Greenwood reçoit une très bonne nouvelle !

Mason Greenwood continue d’illuminer la Ligue 1 avec l’OM. Déjà décisif face à Brest samedi soir, l’attaquant anglais vient d’être nommé pour le titre de joueur du mois d’octobre. Une nouvelle distinction qui confirme son impact immédiat sur le projet marseillais.

OM : Greenwood, la machine à performances de Marseille

Buteur contre Brest lors de la victoire maîtrisée de l’OM (3-0), Greenwood enchaîne les prestations de haut niveau. Depuis son arrivée sur la Canebière, l’Anglais semble avoir trouvé un environnement qui lui permet d’exprimer pleinement son talent : gestes justes, efficacité devant le but et une facilité à faire briller ses partenaires. Avec déjà 8 buts en 11 matchs de Ligue 1, l’ancien Mancunien affiche une efficacité quasi mathématique.

En octobre, il a encore haussé le ton : 5 réalisations sur le mois, et des prestations qui ont littéralement porté Marseille, leader provisoire avant le choc PSG–Lyon. Pas étonnant qu’il fasse partie des trois joueurs nommés pour le trophée UNFP du joueur du mois.

Ils ont choisi le bon mois pour être 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗘𝗨𝗫 👻



Sofiane DIOP 👹

Mason GREENWOOD 😈

Joaquín PANICHELLI 💀



Ils sont les nommés pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois d'octobre de @Ligue1 🏆



Votez pour votre favori sur : https://t.co/7j58y5mI7N 🗳️#TropheesUNFP pic.twitter.com/uW74hOUXjq — UNFP (@UNFP) November 9, 2025

Vers une troisième récompense individuelle ?

Déjà sacré deux fois en Ligue 1 (décembre 2024 et avril 2025), Mason Greenwood vise désormais la passe de trois. La concurrence existe, avec Sofiane Diop (Monaco) et Joaquin Panichelli (Strasbourg), mais difficile de rivaliser avec l’impact offensif du Marseillais.

Si Greenwood venait à remporter ce trophée, ce serait avant tout la confirmation de son retour au plus haut niveau… et un message fort envoyé au reste de la Ligue 1.

