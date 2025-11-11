Mercato PSG : Le Paris SG face à un plan 9 pour un crack !

Le PSG ne compte pas subir son avenir, il veut le construire avec le mercato. Et dans cette quête, un nom apparait. Il s’agit de Kennet Eichhorn (16 ans), nouvelle pépite allemande qui affole l’Europe.

Mercato PSG : Eichhorn, le crack qui affole les recruteurs du Paris SG et d’Europe

Le PSG a jeté son dévolu sur le jeune talent du Hertha Berlin, annoncé comme l’un des prospects les plus prometteurs d’Allemagne. D’après Sport Bild, Paris suit le joueur depuis plusieurs mois. Longiligne, vif et doté d’une maturité tactique impressionnante pour son âge, Eichhorn est vu comme un investissement sur le long terme, exactement ce que souhaite le club de la capitale depuis le virage stratégique post-Qatar-glamour.

Mieux encore pour le Paris SG, Sky Germany révèle que le prix du joueur pourrait être inférieur aux 20 M€ annoncés. Une clause libératoire permettra au crack de partir pour un club qualifié en Ligue des Champions… contre un chèque compris entre 10 et 12 M€. Une aubaine, mais seulement pour ceux qui savent convaincre.

Une bataille XXL : neuf clubs sur le dossier

Et la concurrence est titanesque. Ils sont neuf à vouloir Eichhorn. Oui, neuf. Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort, RB Leipzig, Real Madrid, FC Barcelone et Manchester United : excusez du peu.

Le Paris Saint-Germain n’a pas le droit à l’erreur. Séduire un gamin de 16 ans convoité par la moitié de l’Europe est presque un exercice diplomatique. Mais Paris en a l’habitude : cibler l’avenir, c’est désormais sa spécialité. Reste à transformer l’intérêt en signature.

