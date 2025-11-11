Mercato FC Nantes : Un serial buteur congolais attendu à Nantes ?

Le FC Nantes est en difficulté. Le président du club, Waldemar Kita pousse pour attirer un avant-centre congolais cet hiver.

Mercato FC Nantes : Pululu bientôt à la Beaujoire ?

Le FC Nantes galère en ce début de saison. Les Jaunes et Verts frôlent la zone rouge. Le maintien s’annonce compliqué. L’attaque du FCN est notamment en panne. Il faut un vrai buteur lors du prochain mercato hivernal pour sortir de cette situation.

Le patron des Canaris, Waldemar Kita accélère donc pour signer un attaquant congolais. Selon les indiscrétions, Afimico Pululu figure sur la short-list des Canaris. Le jeune joueur affole les compteurs de but sous les couleurs de Jagiellonia Bialystok, en Pologne. Cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises et a servi une offrande en 13 matches, des statistiques qui attirent l’attention de Nantes.

Les recruteurs nantais auraient déjà contacté le club polonais. La direction de Jagiellonia aurait donné son feu vert. Elle attend une offre de 5 millions d’euros pour laisser partir sa pépite. Pour Transfertmarkt, Pululu est valorisé 4 millions d’euros. Si le deal se concrétise, Afimico Pululu rejoindra Nantes et deviendra un renfort de poids pour Luis Castro. L’attaque nantaise pourrait alors retrouver sa puissance offensive pour la suite de la saison.

