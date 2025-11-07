Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Bardeli ?

La direction du FC Nantes envisage de passer à l’action pour le prolifique buteur de Dunkerque, Enzo Bardeli.

Mercato FC Nantes : Luis Castro veut attirer Enzo Bardeli, le joyau de Dunkerque

Luis Castro cherche du sang neuf pour le FC Nantes. L’entraîneur portugais, inquiet du manque d’efficacité offensive, pousse pour recruter dès cet hiver. Après la défaite face à Metz, la colère de Waldemar Kita a accéléré les discussions internes : il faut un buteur lors du prochain mercato hivernal.

Les Canaris explorent plusieurs pistes. Si des talents venus de Pologne intéressent la direction, une autre option séduit particulièrement Luis Castro : Enzo Bardeli, révélation de l’USL Dunkerque. Le coach le connaît bien, l’a vu grandir et sait ce qu’il peut apporter. Bardeli brille cette saison en Ligue 2 : 12 matchs, 6 buts, 3 offrandes.

Dunkerque veut le garder et négocie une prolongation. Mais le joueur n’a pas encore donné son feu vert. Un départ dès janvier semble inévitable. Nantes surveille de près la situation du jeune crack. L’ASSE aussi. Les Verts flairent aussi le coup pour 2026. Entre Nantes et Saint-Étienne, la bataille s’annonce serrée pour ce milieu offensif en pleine forme.

Mercato : l’OM vise un buteur du FC Nantes