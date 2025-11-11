FC Nantes : Kita lâche un super crack !

Le FC Nantes produit des pépites. Un jeune crack du club est appelé en sélection d’Algérie pendant cette trêve internationale.

FC Nantes : Wael Dahmani appelé pour la première fois en Algérie U20

Un pas de géant pour le jeune gardien des Canaris. À seulement 17 ans, Wael Dahmani, qui a déjà évolué avec les U17 et s’affirme désormais comme le titulaire des U19 du FC Nantes, a reçu sa première convocation en sélection algérienne des moins de 20 ans. Une belle récompense pour ce jeune prometteur, repéré par Razik Nedder, le sélectionneur des Fennecs U20.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : le SRFC traque un super crack du FCN !

À voir

PSG : Terrible coup dur pour Luis Enrique !

Pendant cette trêve internationale de novembre, Dahmani aura l’occasion de découvrir l’atmosphère d’un groupe national, une expérience précieuse pour sa jeune carrière. Avec son mètre 88, le gardien nantais a déjà montré son sérieux sur le terrain : trois matchs sans encaisser en National U19 et une performance solide en UEFA Youth League contre le Sabah FK, où il a su garder sa cage inviolée.

Cette première sélection représente un moment clé pour Dahmani, qui pourrait rapidement s’imposer comme un pilier de la future génération du football algérien.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un serial buteur congolais attendu à Nantes ?

FC Nantes : Luis Castro obtient un soutien de poids !

À voir

Mercato ASSE : Horneland ouvre la porte à un gros transfert

Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Bardeli ?