OL Mercato : Endrick arrive, le super coup de Kang salué

L’OL a presque bouclé le transfert d’Endrick du Real Madrid. En attendant l’officialisation de son arrivée à Lyon, Christophe Dugarry salue le joli coup de Michele Kang.

Mercato : Endrick en approche à l’OL en renfort

L’OL se prépare à accueillir Endrick dans son équipe, lors de la deuxième moitié de la saison 2025-2026. Le club rhodanien a négocié son arrivée à Lyon avec le Real Madrid. Selon les échos de médias brésiliens, notamment Globo Esporte, les deux clubs sont déjà d’accord sur le principe de prêt du jeune attaquant, mais sans option d’achat.

L’objectif des Merengues étant de lui permettre d’avoir plus de temps de jeu et de progresser.

Pour la pépite brésilienne, l’Olympique Lyonnais est le club idéal pour se relancer et espérer être sélectionné pour la Coupe du monde 2026.

Sauf retournement de situation imprévue, Endrick va rejoindre Lyon en janvier. Il viendra renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, en manque de véritable buteur depuis le départ d’Alexandre Lacazette (Neom SC) et Georges Mikautadze (Villarreal).

Dugarry valide entièrement le transfert d’Endrick à Lyon

Dans ses confidences dans ‘’Rothen s’enflamme’’ sur RMC, Christophe Dugarry valide le super coup réussi par la nouvelle direction de l’OL. Il assure que la présidente Michele Kang et son bras droit Mickael Gerlinger (Directeur général) ont déniché un renfort de taille.

« Un joueur repéré par les recruteurs du Real Madrid et recruté à 50 millions d’euros (bonus compris), ce n’est pas rien. Je fonce les yeux fermés », a-t-il confié au sujet du jeune international brésilien (14 sélections, 3 buts).

« L’Olympique Lyonnais a besoin d’un attaquant… Endrick a 19 ans, il a plein de qualités. Je ne pense pas qu’ils trouveront mieux. De plus, à Lyon, il y a une vraie connexion entre les supporters et les Brésiliens. Il peut faire énormément de bien à Lyon », a déclaré Christophe Dugarry.

