Mercato AS Monaco : Un Brésilien proche de signer ?

Un ancien crack de l’OM fait un appel du pied à l’AS Monaco pour le prochain mercato hivernal. Les dirigeants monégasques ne sont pas chauds pour l’accueillir.

Mercato : Luis Henrique dans le viseur de l’AS Monaco ?

L’Inter Milan veut se séparer rapidement de Luis Henrique. L’été dernier, le club lombard l’avait recruté pour 23 M€ après sa saison remarquable à l’OM. Mais l’ailier brésilien peine à convaincre en Italie. Selon certaines sources, il a même été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 : l’AS Monaco, l’OM et l’OL.

À Marseille, Luis Henrique avait brillé. En Ligue 1, il a claqué 7 pions et servi 8 offrandes la saison dernière. Cette performance lui a valu un transfert vers l’Inter Milan. Mais l’expérience italienne s’avère décevante. L’ailier a été aligné dès sa venue pour la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. La reprise du championnat a été plus compliquée. Avec seulement 211 minutes disputées en Serie A, dont deux titularisations, et 13 minutes en Ligue des Champions, Luis Henrique n’a pas convaincre Cristian Chivu. L’entraîneur reste perplexe face à ses prestations limitées.

Face à ce constat, l’Inter cherche à se débarrasser de ce flop. L’entourage du joueur prépare son départ et tente de le renvoyer en France. Ces dernières semaines, il a été proposé en Ligue 1, sans succès pour l’instant. Selon Foot Mercato, les clubs contactés à savoir l’AS Monaco, l’OM et l’OL n’ont pas donné suite.

