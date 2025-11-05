AS Monaco : Pocognoli fait une folle promesse !

L’AS Monaco a glané les trois points face au Bodø/Glimt. Le tacticien de l’ASM, Sébastien Pocognoli promet du lourd pour la suite en Ligue des Champions.

AS Monaco : Pocognoli veut tout rafler

L’AS Monaco repart de Norvège avec un succès précieux. Les Monégasques se sont imposés 0-1 lors de la 4ᵉ journée de Ligue des Champions. À l’issue du match, Sébastien Pocognoli a encensé ses joueurs. L’équipe retrouve petit à petit sa grande forme.

« C’est le troisième clean-sheet sur mes six matchs, donc c’est un bon ratio. Mais venir s’imposer et garder le score de 0-1 à Bodø/Glimt, c’est quelque chose que peu d’équipes, même du top européen, ne font pas, ou n’ont pas fait. Ça me donne encore plus de fierté par rapport à cette prestation. », a déclaré le coach monégasque.

Pocognoli ne compte pas s’arrêter là. Monaco veut poursuivre son ascension. « Ça permet de nous donner un peu d’air, parce que comme je l’avais dit hier, une contre-performance aujourd’hui n’était pas signe d’une fin d’aventure en Ligue des Champions, mais qu’il fallait faire quasiment un sans-faute derrière. Maintenant, il nous reste quatre matchs de très bon niveau, donc ce sera à nous d’aller récolter les points qu’il faudra pour continuer notre parcours. », a-t-il ajouté.

