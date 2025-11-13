Mercato : Le PSG prépare une grosse signature en attaque

Le PSG aime les effets d’annonce. Et la prochaine pourrait bien faire du bruit. Dans le sillage de son Ballon d’or 2025, Ousmane Dembélé, le club de la capitale s’apprête à officialiser une série de prolongations stratégiques, dont celle de l’ailier.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé, la star au cœur du projet parisien

Couronné Ballon d’or le 22 septembre dernier au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé incarne la nouvelle vitrine du PSG. Son influence sur le terrain et son rôle de leader technique ont convaincu les dirigeants de le verrouiller à long terme. Selon RMC Sport, Paris prépare une annonce groupée, fidèle à son habitude depuis la fameuse soirée du 7 février dernier au Parc des Princes où Luis Enrique, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes avaient prolongé en chœur.

Une manière de montrer que la maison rouge et bleue avance avec cohérence, tout en célébrant son Ballon d’or maison comme une véritable icône du projet.

Pacho, Barcola et Dembélé : la vague des prolongations

Willian Pacho serait déjà le premier à dire oui à un nouveau bail, prolongé jusqu’en 2030 avec une belle revalorisation salariale. Le défenseur équatorien, solide depuis son arrivée, symbolise cette volonté de continuité que souhaite instaurer Luis Enrique et Luis Campos.

🚨🔴🔵Willian Pacho a signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2030. Officialisation dans les mois à venir puisque le PSG a pris l'habitude de grouper ces annonces. pic.twitter.com/yxRrzt0ssd — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 13, 2025

Derrière lui, d’autres dossiers avancent. Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et bien sûr Ousmane Dembélé sont au cœur des discussions. L’objectif ? Sceller l’avenir d’un groupe jeune, talentueux et ambitieux. Si tout se déroule comme prévu, le Paris SG pourrait bientôt signer l’un de ses mercatos les plus intelligents… sans recruter personne.

