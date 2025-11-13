Coup de tonnerre : Luis Enrique annonce son départ au PSG

Présenté comme le meilleur entraineur au monde par Nasser Al-Khelaïfi en personne, Luis Enrique ne prendra pas sa retraite au PSG. L’entraîneur espagnol a déjà annoncé son prochain départ au président du Paris SG.

Mercato PSG : Luis Enrique fixe la date de son départ

Nommé en juillet 2023 après le licenciement de Christophe Galtier, Luis Enrique a permis au Paris Saint-Germain de remporter sa première Ligue des Champions la saison dernière. Présenté comme le meilleur entraineur au monde par Nasser Al-Khelaïfi, le technicien espagnol a prolongé son contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2027.

Une date qui pourrait sonner la fin de son aventure avec les Rouge et Bleu. En effet, selon les informations du journal El Nacional, l’ancien coach du FC Barcelone aurait d’ores et déjà informé le président du PSG qu’il ne souhaitait pas parapher un nouveau bail.

Ayant réussi à imposer sa philosophie et sa vision à Paris, le tacticien de 55 ans veut poursuivre sur sa lancée jusqu’au terme de son engagement avant de passer la main, peu importe comment se passerait la suite au Paris SG. Même s’il espérait le garder encore deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2029, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris acte de la décision de Luis Enrique et planifierait déjà l’avenir sans lui.

Luis Enrique s’en va, Vinicius Junior arrive au PSG

Le quotidien espagnol explique notamment que Nasser Al-Khelaïfi est au courant du souhait de Luis Enrique de quitter le banc du PSG à l’issue de son contrat actuel, le 30 juin 2027. Pour relancer le projet après le départ du Catalan de 55 ans, le président parisien aurait ainsi programmé l’arrivée de la star brésilienne Vinicius Junior, qui sera lui aussi au terme de son histoire avec le Real Madrid à cette même date.

S’il avait bien voulu voir les deux hommes collaborer au PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est régulièrement heurté au refus de Luis Enrique, qui privilégie un jeu collectif et des joueurs prêts à se sacrifier pour le groupe. Un profil bien différent de Vinicius Junior qui apprécie plus d’être mis en avant. L’attaquant brésilien voudra être l’élément phare du PSG, et être chouchouté sur le terrain comme avec son contrat, ce qui ne serait pas compatible avec la philosophie de Luis Enrique.

