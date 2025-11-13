OM : Pierre-Emile Hojbjerg envoie un avertissement au PSG

L’OM reste un redoutable adversaire face au PSG. Pierre-Emile Hojbjerg a d’ailleurs lancé un avertissement clair aux Parisiens.

L’OM compte surclasser le PSG, Pierre-Emile Hojbjerg donne le ton

Qui pour détrôner le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? Telle est la question qui intrigue les amateurs du football français. Mais un nouveau vent de défi souffle à Marseille. Il est porté Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois a rejoint l’OM à l’été 2024. Il s’est vite imposé dans l’entrejeu et s’est rendu compte de la grande rivalité OM-PSG.

Pierre-Emile Hojbjerg a lui-aussi adopté l’esprit combatif des Phocéens. Ceux-ci sont même parvenus à battre l’ogre parisien (1-0) le 22 septembre dernier. Ce qui motive eu peu plus le vestiaire marseillais. Pierre-Emile Hojbjerg affiche une grande détermination face au Champion d’Europe en titre.

« Paris vient de remporter la Ligue des Champions en montrant de belles choses. Mais nous, on veut les battre, on veut être devant eux », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Onze Mondial. Hojbjerg est catégorique sur ce point, son équipe mettra tout en œuvre pour réitérer cette victoire.

Aucun pronostic sur la course au titre

Le Danois reste tout de même prudent quant à la course au titre. Il a esquivé la question de voir l’OM terminer devant le PSG cette saison. « Je sais ce que tu veux me faire dire, mais je ne te le donnerai pas. Je ne te dirai pas ce que tu veux », a-t-il conclu avec humour.

Pierre-Emile Hojbjerg refuse clairement de livrer un pronostic qui pourrait se retourner contre lui. Même si cette déclaration place les prochains Classiques OM-PSG sous haute tension.

