Mercato PSG : Un top joueur à 80M€ arrive

Les dirigeants du PSG traquent un international italien pour le prochain mercato hivernal. L’Inter Milan a fixé le tarif pour son roc.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un international italien

Pour préparer l’après-Marquinhos et combler le potentiel départ de Lucas Beraldo, le PSG cherche un défenseur central, un roc en pleine forme. Marquinhos enchaîne les pépins physiques. Quant à Beraldo, il ne comble pas parfaitement les attentes de Luis Enrique et cire souvent le banc.

Le club pensait avoir trouvé une solution avec Ilya Zabarnyi, recruté l’été dernier. Pourtant, le défenseur ukrainien peine à s’imposer. Les dirigeants parisiens cherchent alors du renfort. Le PSG suit Alessandro Bastoni de près. Le défenseur italien, 26 ans, champion d’Europe avec l’Italie, est la priorité des pensionnaires du Parc des Princes. Cette saison, il a déjà disputé 10 matches avec l’Inter Milan, a claqué un pion et délivré une offrande.

À voir

Mercato OL : Une offre tombe pour Tyler Morton

Lire aussi : PSG : Deux bombes mercato lâchées en direct !

Le profil de l’international italien correspond au projet parisien, et même à ce que Luis Enrique réclame depuis plusieurs mois. Mais le prix du joueur et la rude concurrence compliquent le dossier. Bastoni est lié à l’Inter jusqu’en 2028. Sa valeur grimpe autour des 80 millions d’euros. Et Paris n’est pas seul. Des géants de la Premier League sont prêts à faire de folie pour damer le pion au Paris SG. Manchester City flaire le coup, Chelsea aussi.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le PSG annonce une décision radicale pour Vitinha

Mercato PSG : Accord presque trouvé pour Eric Garcia !

À voir

Mercato : l’OM vise deux rocs en Ligue 1

Mercato PSG : C’est fait, un défenseur signe à Paris !