Mercato : l’OM vise deux rocs en Ligue 1

Les dirigeants de l’OM foncent sur deux talents du Toulouse FC pour le prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Deux cracks de Toulouse dans le viseur de Mehdi Benatia

L’OM a de quoi sourire en ce début de saison. Après douze journées, l’équipe occupe la 2ᵉ place du championnat. Une position que De Zerbi doit surtout à son attaque, redoutable, capable d’étouffer n’importe quelle défense. Vingt-huit buts déjà. C’est le meilleur total en Ligue 1.

Derrière, ça tient encore, oui. On a encaissé onze buts seulement. Mais certains cadres souffrent de pépins physiques. Medina, Balerdi, puis Aguerd : trois blessures qui laissent un vide énorme. Alors l’OM cherche un défenseur central, au minimum. Deux noms circulent dans les couloirs de la Commanderie, deux Toulousains surtout.

Selon OM Fada, Marseille surveille de très près Charlie Cresswell. Le défenseur anglais, indiscutable pour Carles Martínez Novell, est très solide en défense. Il a déjà claqué trois pions et servi une offrande cette saison. Et puis il y a Dayann Methalie, 19 ans, un défenseur central aussi en pleine forme en ce début de saison. Mais Toulouse veut-il vendre ? On ne connaît pas encore la décision des Violets. Ils pourraient craquer si des offres alléchantes tombent. Pour Cresswell, il faudra sans doute dépasser les 15 millions d’euros. Pour Methalie, Transfermarkt fixe la valeur autour de 4 millions d’euros.

