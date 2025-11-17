PSG : Zaïre-Emery lâche une grosse annonce et rassure

De retour en pleine lumière avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery a livré un message fort après la victoire face à l’Azerbaïdjan. Le milieu du PSG, longtemps en difficulté, se relance et vise désormais très haut.

PSG : Le retour au premier plan de Warren Zaïre-Emery

Il y a encore quelques semaines, Warren Zaïre-Emery semblait avoir perdu un peu de sa magie. Rebasculé avec les Espoirs après une période de doute, le milieu du PSG traversait la première vraie zone de turbulence de sa jeune carrière. Mais dimanche soir, face à l’Azerbaïdjan, le Parisien a rappelé pourquoi il est l’un des talents les plus suivis de sa génération. Titulaire dans un onze fortement remanié, il a offert une prestation pleine de maîtrise et d’autorité.

À l’issue de la rencontre, le joueur s’est exprimé sobrement, avec la maturité qu’on lui connaît. « On a su faire le travail. C’est compliqué quand tu sais que tu es déjà qualifié, mais on est l’équipe de France, on doit gagner tous les matches, montrer un bon visage », a-t-il confié. Une manière de rappeler que, même dans un match sans enjeu, l’exigence reste totale.

Une confiance retrouvée et des ambitions assumées

Zaïre-Emery l’a dit lui-même : le mental va mieux. « Je me sens bien, en confiance. Je suis revenu en Espoirs pour ça. Depuis, ça fonctionne bien, je me sens mieux mentalement. Il faut continuer comme ça pour revenir ici en équipe de France », a-t-il expliqué. Derrière ces mots se lit le chemin parcouru : accepter de repartir plus bas pour mieux rebondir, un processus que ne renient jamais les grands joueurs.

Et quand on lui parle d’avenir, l’ambition pointe sans détour. « La Coupe du monde ? La saison est encore longue, c’est compliqué. Il y a un bon groupe, de très bons joueurs… », commence-t-il, avant d’assumer pleinement : « Tous les joueurs rêvent de gagner la Coupe du monde. Ce serait un plaisir d’être là, d’aider l’équipe pour atteindre ce rêve. »

Le message est clair : Zaïre-Emery est de retour, déterminé, concentré… et affamé. Au PSG, où la concurrence est rude et les attentes immenses, il sait qu’il devra enchaîner les performances pour reprendre son statut.

