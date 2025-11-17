Mercato ASSE : Lucas Stassin, c’est confirmé en Belgique !

L’ASSE s’est peut-être enfin résolue à tourner la page Lucas Stassin qu’elle espérait écrire autrement. L’histoire entre le jeune attaquant belge et les Verts touche à sa fin, et le mercato hivernal s’annonce comme l’ultime sortie de secours pour toutes les parties.

Mercato ASSE : Lucas Stassin, une aventure qui s’étiole

Arrivé avec l’ambition de s’imposer comme le buteur du renouveau stéphanois, Lucas Stassin s’était rapidement imposé comme le fer de lance de l’attaque de l’ASSE. Sa belle saison en Ligue 1, malgré la relégation des Verts, a attiré l’attention de plusieurs clubs. L’attaquant belge, annoncé partant dès l’été, avait pourtant été retenu par une direction convaincue qu’il pouvait dynamiter la course à la montée.

Mais les promesses se sont étiolées, les minutes aussi. Entre un rendement en berne et une relation refroidie avec l’entraîneur Eirik Horneland, la situation est devenue intenable. L’éclosion de Joshua Duffus, déjà auteur de quatre buts, a balayé les derniers doutes : la hiérarchie a changé, définitivement.

Saint-Etienne prête à brader son joyau ?

Cet été encore, Saint-Étienne n’avait pas bronché face à une offre de 26 M€ du Paris FC, espérant en tirer 30 M€. Aujourd’hui, les temps ont changé : le Belge vaut moitié moins, environ 15 M€, selon Sport.fr. Le club, sous la houlette de Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis, voit dans ce départ une double opportunité : engranger des liquidités… et ramener un peu de sérénité dans un vestiaire secoué.

