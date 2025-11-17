Mercato PSG : Des doutes sur une piste Parisienne en attaque

Cité parmi les intérêts du PSG pour se renforcer offensivement, un jeune joueur de la Juventus est jugé par un ancien du club turinois.

Mercato PSG : Marocchino a des incertitudes sur Kenan Yildiz au PSG

Le PSG est parmi les clubs intéressés par les services de Kenan Yildiz de la Juventus. Depuis la blessure de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé le nom de l’ailier de 19 ans circule dans la capitale. Il aurait été soufflé à Luis Campos (conseiller stratégique) par Domenico Marocchino, un ancien joueur de la Vieille Dame.

Toutefois, ce dernier n’est pas certain que l’international Turc (26 sélections, 5 buts) réussisse à s’imposer dans l’équipe de Luis Enrique. « Je veux voir s’il va au Paris Saint-Germain, s’il joue à la place de Khvicha Kvaratskhelia ou Ousmane Dembélé, qui sont deux fois plus rapides. C’est un talent, mais il doit encore le prouver »

L’ancienne gloire de la Juve a fait ensuite la précision suivante : « J’espère que mes évaluations sont erronées, car je ne juge pas Kenan Yildiz aussi positivement que fait l’opinion publique ».

Notons que la pépite turque est sous contrat à Turin jusqu’en juin 2029 et est évaluée à 75 millions d’euros. Cette saison, le joueur dans le viseur du PSG a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives en 18 matchs disputés toutes compétitions confondues.

