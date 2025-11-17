Mercato PSG : Accord bouclé, un crack va signer !

Le jeune crack du PSG, Senny Mayulu va bientôt parapher un nouveau bail. Tout est sur le point d’être bouclé.

Mercato PSG : Senny Mayulu va rester au Paris SG

Le PSG veut blinder l’un de ses plus grands talents. Selon L’Equipe, le club a déjà lancé les discussions pour prolonger Senny Mayulu. Révélé la saison dernière, le milieu de 19 ans a changé de dimension. Il enchaîne les titularisations en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Le jeune crack trouve le chemin des filets. Il a même fait trembler le filet du FC Barcelone lors de la deuxième journée de C1.

Le contrat actuel va jusqu’en 2027, mais la suite se dessine déjà. D’après Tuttomercatoweb, le Paris SG prépare une prolongation de deux ans, jusqu’en 2029. Rien d’étonnant puisque le tacticien du club, Luis Enrique utilise beaucoup le jeune milieu offensif. Le coach lui fait confiance. Il l’a même testé comme faux numéro 9. Et Mayulu répond toujours présent.

Cette prolongation s’inscrit dans une stratégie plus large. Les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent conserver les joueurs en pleine forme pour maintenir la même dynamique. Willian Pacho a prolongé ; c’est déjà fait. D’autres suivront : Fabián Ruiz, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye, Ousmane Dembélé. Tous comptent pour Luis Enrique.

