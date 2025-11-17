Conflit PSG-Mbappé : Le Prud’hommes rend une décision !

Le litige opposant le PSG à Kylian Mbappé est entré dans une phase décisive. Chaque camp a fait connaitre ses revendications ce lundi au Conseil des prud’hommes de Paris. Et l’instance a rendu une première décision.

240 M€ réclamés au PSG, Kylian Mbappé ne fait aucun cadeau

C’est une affaire de gros sous entre deux parties ! Le conflit entre Kylian Mbappé et Paris Saint-Germain trouve ses origines au début de la saison 2023-2024. À l’époque, l’attaquant français était écarté du groupe et privé d’une tournée au Japon. Cette exclusion intervenait après son refus de prolonger à Paris.

Ces pressions n’ont influencé le natif de Bondy. Ce dernier a finalement rejoint le Real Madrid l’été dernier, sans offrir d’indemnités de transfert au PSG. Kylian Mbappé a ensuite porté plainte contre le club de la capitale pour réclamer initialement 55 millions d’euros d’impayés.

Ses demandes ont été précisées à l’audience de ce lundi. Elles s’élèvent au total à 260 millions d’euros, dommages et intérêts inclus. La requalification de son contrat CDD en CDI en fait partie. Ses avocats ont dénoncé les « méthodes dignes d’un film de Scorsese » du PSG et les pressions exercées sur le joueur.

La riposte du Paris Saint-Germain, 180 millions d’euros exigé

Du côté du PSG, la riposte fût instantanée. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi exige au clan Mbappé 180 millions d’euros en guise de compensation pour un transfert avorté vers l’Arabie saoudite. On apprend que le club saoudien d’Al-Hilal aurait proposé près 300 millions d’euros pour sa signature. « Pure fantasme » lance les avocats du Madrilènes.

Le Paris Saint-Germain relique, en assurant que les 55 millions d’euros d’arriérés réclamés ne sont « absolument pas dus ». Le club parisien a accusé Kylian Mbappé de « déloyauté ». Le conflit entre les deux camps est donc loin de s’achever.

Les Prud’hommes fixent le verdict au 16 décembre

Lors de cette audience aux Prud’hommes, les avocats de Kylian Mbappé et ceux du PSG se sont fait entendre. Leurs revendications « énormes » sont désormais connues. Le Conseil des prud’hommes de Paris, au terme de cette audience, a ainsi assuré que le verdict final sera rendu le 16 décembre 2025. L’attente est désormais lancée pour connaître les conséquences de cette bataille légale.

