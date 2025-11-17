Mercato : C’est confirmé, une star mondiale dit oui au PSG

La direction du PSG va sans doute recruter un attaquant de classe mondiale lors du prochain mercato, à condition d’y mettre le prix. Julian Alvarez serait favorable à une arrivée à Paris.

Mercato PSG : Julian Alvarez d’accord pour une arrivée à Paris

Le Paris Saint-Germain tentera certainement de renforcer son secteur offensif. Et un nom fait déjà l’unanimité dans ce secteur de jeu : celui de Julian Alvarez. Les responsables parisiens sont en effet toujours aux trousses de l’attaquant argentin de l’Atlético Madrid. La tentative manquée de l’été ne les a pas stoppé.

La presse espagnole l’assure, Julian Alvarez est convoité au PSG, où son profil est très apprécié par Luis Enrique. Il ferait même l’objet d’un consensus total en interne. Et cet intérêt semble réciproque puisque l’ancien buteur de Manchester City n’est insensible au charme du Paris SG. Cette tendance est confirmée par Sacha Tavolieri.

Le journaliste le confirme, Julian Alvarez accorde sa préférence au PSG. Le style de jeu du Champions d’Europe en titre conviendrait parfaite à ses aspirations. Les discussions entre les différents devraient s’intensifier dans les semaines à venir en vue d’un accord satisfaisant.

L’Atlético Madrid pose ses conditions

Et si plusieurs clubs anglais étaient sur ses traces, ils devraient finalement se faire une raison. Julian Alvarez ne compte plus revenir en Premier League, où il estime avoir déjà donné le meilleur de lui-même, indique la source. Le joueur de 25 ans aimerait donc relever un nouveau défi dans un nouveau championnat.

Comme indiqué il y a un mois, Julian #Alvarez souhaite rejoindre le #PSG. Paris envisagerait une arrivée cet hiver et contactera le club espagnol. Le PSG ne veut toutefois pas payer la clause de 120 M€ d’un coup. Des discussions pourraient débuter début décembre#Mercato #Paris https://t.co/vBBLbrBu60 pic.twitter.com/UqLXm2HiAs — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) November 17, 2025

Le PSG part avec un sérieux avantage dans ce dossier. Les Parisiens devront cependant lever un dernier obstacle. L’Atlético Madrid réclamerait un chèque de plus de 120 millions d’euros avant de céder son attaquant argentin. Les Parisiens vont-ils répondre favorables à ces exigences ? Nous le saurons dans les mois à venir.

