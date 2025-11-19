PSG : Luis Enrique prend une décision radicale !

Luis Enrique prend le taureau par les cornes au PSG. Le revers concédé face au Bayern Munich aura laissé plus qu’un goût amer : une vraie prise de conscience. Souvent intraitable sur les principes, le technicien espagnol s’apprête à revoir en profondeur la gestion des retours de blessure au Paris Saint-Germain. Une décision forte, presque révolutionnaire à ce niveau.

PSG : Luis Enrique sort un protocole renforcé pour éviter les rechutes

Le technicien espagnol avait lui-même reconnu son erreur : réintégrer trop vite certains joueurs fragilisés. Désormais, la dernière étape du protocole, le fameux « crash test », ces séances à intensité maximale sur plusieurs jours, va être rallongée. Luis Enrique veut du temps, de la répétition, moins d’empressement. Une manière de protéger ses joueurs et de fiabiliser un effectif déjà mis à rude épreuve.

Ce durcissement répond à une logique simple : réduire les risques, surtout à l’approche d’échéances capitales. Ousmane Dembélé, en manque évident de repères, serait l’un des premiers concernés. Le Parisien explique que cette méthode pourrait l’aider à retrouver de la confiance… à condition qu’il parvienne à l’appliquer sans rechuter.

Dembélé et Mendes face à un calendrier impitoyable

Le cas João Neves, revenu avec succès, a conforté Luis Enrique dans cette nouvelle voie. Mais le timing complique tout : pour être dans le groupe contre Tottenham le 26 novembre, Dembélé et Nuno Mendes devraient enchaîner toutes les séances et même jouer face au Havre ce week-end. Un scénario jugé presque utopique. Paris veut prendre son temps… mais le calendrier, lui, n’attend jamais.

