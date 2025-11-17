PSG : Luis Enrique découvre une arme offensive surprise

Le PSG pensait déjà connaître toutes les cordes offensives de son arc. Mais une nouvelle révélation internationale pourrait bien rebattre les cartes dans l’esprit de Luis Enrique, en quête d’un tireur de coup franc fiable depuis des mois.

Un PSG toujours en quête d’un maître des coups de pied arrêtés

À Paris, la question du spécialiste des coups francs directs revient comme un marronnier. Vitinha, Kang-In Lee ou encore Hakimi tentent régulièrement leur chance, mais aucun ne s’est imposé durablement dans l’exercice. Luis Enrique, fidèle à sa philosophie de variété offensive, s’en accommode… sans jamais cesser d’espérer une option plus tranchante.

Ces dernières semaines, quelques éclairs sont venus réveiller l’espoir. Nuno Mendes, pourtant plus habitué aux déboulés qu’aux frappes placées, a signé un missile lumineux. Avant lui, Hakimi avait rappelé qu’il savait enrouler un ballon comme un faux neuf. Mais l’irrégularité de ces fulgurances laisse un vide à combler.

João Neves, le candidat inattendu

Et voilà que João Neves, le jeune prodige portugais, débarque dans le débat avec fracas. En sélection, le milieu de terrain a envoyé un coup franc somptueux dans la lucarne arménienne, ajoutant une nouvelle ligne à son répertoire déjà bien garni : volées, reprises de la tête, retournés… et désormais coups francs directs.

Cette prestation n’est pas passée inaperçue au Camp des Loges. Luis Enrique, observateur attentif, pourrait bien être tenté de lui offrir quelques tentatives. Le PSG, où l’étincelle peut venir de n’importe où, l’idée d’un nouveau spécialiste intrigue déjà. Et si la solution avait émergé, tout simplement, d’un soir international ?

