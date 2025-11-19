Mercato : l’OM vise un serial buteur en Grèce

La direction de l’OM veut asséner un coup dur au FC Nantes en vue du prochain mercato hivernal. Les Phocéens se positionnent sur une cible des Canaris.

Mercato OM : Mehdi Benatia flaire un coup en Grèce

Les recruteurs de l’OM activent déjà leurs réseaux pour recruter de nouvelles pépites lors du prochain mercato hivernal. L’équipe de Roberto De Zerbi est en grande forme, mais des renforts sont attendus cet hiver car la saison est longue. Les Olympiens veulent faire un bon parcours en Ligue des Champions et ils visent aussi le sacre en Ligue 1.

Pour satisfaire le coach marseillais, le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia et son équipe dégotent un prolifique attaquant en Grèce. Il s’agit d’Ayoub El Kaabi. Selon Transferfeed, les dirigeants marseillais ciblent l’attaquant marocain pour renforcer la ligne offensive de l’équipe. El Kaabi, 32 ans, joue à l’Olympiakos. Un club où il empile les buts, encore cette saison : neuf réalisations et une passe décisive en quinze matchs. C’est une machine à but.

Le contrat de l’international marocain (60 sélections, 29 buts) expire en juin prochain. Ce qui pousse beaucoup de clubs à vouloir l’attirer. Le FC Nantes se positionne aussi pour l’accueillir. Les Canaris suivaient Ayoub El Kaabi depuis plusieurs mois. Mais ils n’ont pas réussi à le recruter lors du dernier mercato estival. Sa valeur actuelle tourne autour de cinq millions d’euros.

