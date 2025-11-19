Mercato ASSE : Saint-Étienne sur un joli coup en attaque

Le mercato hivernal s’annonce électrique à l’ASSE. Entre un départ qui ne surprend plus grand monde et une piste offensive de plus en plus brûlante, les Verts se préparent à un tournant majeur de leur saison.

Mercato ASSE : Stassin, l’éclair attendu mais qui peine à prendre

À Saint-Étienne, on imaginait Lucas Stassin comme une promesse fraîche sortie du four, un attaquant jeune, affamé, prêt à enflammer Geoffroy-Guichard. Mais cette saison, la mayonnaise n’a jamais vraiment pris. Entre performances timides et ambitions personnelles trop visibles, le Belge semble déjà regarder ailleurs. Les déclarations récentes de son père ont achevé de lever le voile sur un secret de Polichinelle : Stassin veut partir.

L’ASSE, lucide, n’entend plus retenir un joueur dont l’engagement vacille. Une offre d’un peu plus de 20 millions d’euros pourrait suffire à tourner la page, une belle somme pour reconstruire une attaque plus cohérente et surtout plus impliquée. Le club prépare déjà l’après-Stassin, sans perdre une minute.

Amin Chiakha, la piste qui excite Saint-Etienne

Pour succéder à l’attaquant belge, Saint-Étienne a rapidement coché un nom : Amin Chiakha. À seulement 19 ans, l’international algérien impressionne au Danemark, où il enchaîne les buts avec Vejle. Six réalisations en quatorze rencontres : un ratio séduisant pour un joueur puissant, fin techniquement et doté d’un vrai sens du but. Formé à Copenhague, Chiakha coche toutes les cases recherchées par les recruteurs stéphanois et son prix, raisonnable, offre une opportunité rare pour un club sous contraintes financières.

Seul bémol : le club du Forez n’est pas seul sur le dossier. Le Stade Rennais, toujours attentif aux pépites émergentes, a même envoyé un scout superviser Chiakha. Mais Rennes ne peut pas tout acheter… et surtout pas garantir tout de suite du temps de jeu. Saint-Étienne, lui, peut offrir un rôle central dans son projet. À l’heure où Chiakha rêve du Mondial 2026 avec l’Algérie, venir en chef de file dans le Forez pourrait faire toute la différence.

L’ASSE félicite Florian Tardieu, le joueur du mois d’octobre