Coup dur à l’OM : De Zerbi perd un titulaire avant Nice

L’OM ne pourra compter sur un effectif au complet face à l’OGC Nice. Roberto De Zerbi devra composer avec l’absence d’un nouveau défenseur.

OGC Nice-OM : De Zerbi devra composer sans Amir Murillo

L’Olympique de Marseille ira affronter vendredi l’OGC Nice avec un effectif diminué. Car si Leonardo Balerdi s’est remis de sa blessure au mollet, un autre défenseur rejoint l’infirmerie. Il s’agit d’Amir Murillo. Le latéral droit panaméen a quitté sa sélection plus tôt que prévue.

Une blessure à la cuisse l’a empêché de disputer un match durant cette trêve internationale. Elle nécessitera un temps d’observation, indique RMC Sport. L’OM ne pourra donc compter sur Amir Murillo pour le déplacement à Nice. Son absence est un coup dur pour Roberto De Zerbi, déjà confronté à plusieurs blessures au sein de son groupe.

Nayef Aguerd devrait lui aussi manquer ce choc OGC Nice-OM. Le défenseur marocain souffre d’une pubalgie tenace. Sa date de reprise reste inconnue. Le staff marseillais ne prendra aucun risque concernant son état de santé.

Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia opérationnels

A ces forfaits s’ajoutent les blessés de longue date. Amine Gouiri et Facundo Medina poursuivent un protocole de soins particulier. Ces deux joueurs sont toujours indisponibles. Tandis que l’incertitude place sur le retour de Hamed Junior Traoré.

L’OM peut tout de même pousser un ouf de soulagement. Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia, convoqués contre Brest (3-0), ont pu profiter de la trêve pour s’entraîner. Ils seront sans doute disponibles pour ce derby du Sud.

