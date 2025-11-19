Mercato PSG : Un joueur sommé de partir au plus vite !

Le vestiaire du PSG gronde… ou du moins, observe avec perplexité la situation de Matvey Safonov. Le portier russe, devenu simple spectateur depuis l’arrivée de Lucas Chevalier, voit sa carrière prendre un virage inquiétant. Et en Russie, les voix commencent à s’élever.

Safonov, numéro 2 malgré lui

Au PSG, la hiérarchie est claire : Chevalier joue, Safonov regarde. Une anomalie pour un gardien censé s’installer durablement dans les cages parisiennes. Pire encore, cette mise au placard fragilise son statut en sélection, où l’on s’inquiète ouvertement de son absence de rythme.

Igor Kolyvanov, ancienne figure du Dynamo Moscou, n’a pas mâché ses mots : « Matvey a besoin de jouer. Il a 26 ans, l’âge idéal pour un gardien. S’il veut jouer, il doit quitter le PSG ». Le message est brutal mais clair. Pour lui, Safonov se retrouve face à un tournant déterminant : rester pour apprendre la patience… ou partir pour sauver sa carrière.

Une concurrence qui l’éteint

Interrogé sur le duel Chevalier–Safonov, Kolyvanov va plus loin. « C’est difficile à dire… Je ne connais pas le niveau de Chevalier. Mais c’est probablement un bon gardien, puisque l’entraîneur le titularise. Safonov fait parfois des erreurs », fait-il remarquer. L’ex-international pointe aussi un manque de confiance lié à l’absence de compétition chez le gardien de but.

« Jouer des matchs amicaux, c’est une chose, mais en match officiel, la pression est complètement différente », estime-t-il. À Paris, le message est passé. Safonov doit trancher rapidement : accepter son rôle ou s’en aller respirer ailleurs. Une décision qui pourrait animer le mercato bien avant l’heure.

