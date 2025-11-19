Mercato OM : Une course folle s’engage pour un latéral rêvé

L’OM pensait avoir calmé le jeu après un mercato estival frénétique. Mais à peine refermée, la fenêtre laisse déjà entrevoir une nouvelle tempête : un latéral droit très convoité affole l’Europe… et Marseille est en plein dedans.

L’été dernier, on annonçait un mercato paisible sur la Canebière. Résultat : près d’une douzaine de recrues et un duo Benatia–Longoria hyperactif pour offrir à Roberto De Zerbi une équipe plus compétitive. Mais malgré ce grand ménage, tout n’a pas été réglé. Le poste de latéral droit, notamment, reste une zone sensible dans l’effectif marseillais.

C’est dans ce contexte qu’un nom bluffant refait surface : Brooke Norton-Cuffy. L’ancien joyau d’Arsenal, brillant au Genoa depuis 2024, coche toutes les cases du profil idéal. Puissant, moderne, agressif… le genre de latéral qui change une dynamique sur tout un couloir.

Un dossier brûlant et une concurrence XXL

Mais vouloir Norton-Cuffy, c’est une chose. L’obtenir, c’en est une autre. La Gazzetta dello Sport annonce une liste de prétendants qui s’allonge à vue d’œil. Marseille n’est plus seul dans ce sprint : la Juventus est là, et l’Inter s’invite désormais dans la danse. Une lutte à trois qui pourrait rapidement tourner à la bataille rangée.

Pour couronner le tout, le Genoa a déjà verrouillé un départ cet hiver. Le rendez-vous est donc fixé à l’été 2026… et la course promet d’être folle jusqu’au bout.

