Mercato OM : Benatia prêt à chiper un milieu de l’OGC Nice ?

C’est ce vendredi que l’OM et l’OGC Nice s’affrontent pour le compte de 13e journée de Ligue1. Medhi Benatia et son équipe pourraient en profiter pour superviser un milieu offensif niçois.

Mercato OM : Benatia en quête d’un milieu offensif, Sofiane Diop évoqué

L’Olympique de Marseille est confronté à une situation délicate en cette fin d’année 2025. Son effectif est décimé par des blessures en cascade. Facundo Medina, Amine Gouiri, Geoffrey Kondogbia, ou encore Hamed Junior Traoré ont manqué une grande partie des rencontres. Et la récente blessure d’Amir Murillo ne fait que complique les choses pour Roberto De Zerbi.

Le mercato hivernal sera certainement l’occasion pour l’entraîneur de l’OM de combler les lacunes. Un poste à renforcer a déjà été détecté : celui du milieu offensif. Les pistes menant à Himad Abdelli et Ismael Saibari sont explorées dans ce sens. Mais à la surprise générale, la directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, pourrait se tourner chez le voisin, l’OGC Nice, pour renforcer ses lignes.

À voir

Mercato OM : Benatia avance pour une pépite belge !

Lire aussi : Mercato OM : Benatia traque un latéral droit espagnol !

Le journaliste Louis Chrestian, de But, suggère en effet aux Olympiens de se concentrer sur Sofiane Diop. L’international marocain réalise un bon début de saison avec le Gym. Ses 6 buts en 12 rencontres de Ligue 1 le prouvent. Son profil technique correspondrait parfaitement aux exigences de Roberto De Zerbi. « Il possède une excellente vision de jeu (…) et s’inscrit parfaitement dans le profil de milieu offensif désiré » explique le confrère.

Un prix accessible à l’Olympique de Marseille

Le prix de Sofiane Diop reste un atout non négligeable pour l’OM. Le milieu polyvalent de 25 ans est estimé à 8 millions d’euros par Transfermarkt. Ce montant est accessible aux finances marseillaises. Reste à savoir si l’OGC Nice acceptera de renforcer un rival en plein milieu de terrain. Le doute persiste. Le derby de ce vendredi offrira en tous cas aux recruteurs marseillais de superviser l’ancien Monégasque de très près.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Coup dur à l’OM : De Zerbi perd un titulaire avant Nice

Coup de théâtre à l’OM : Fabrizio Ravanelli s’en va !

À voir

PSG Mercato: Fabian Ruiz dévoile publiquement son futur club

OM : Hamed Junior Traoré au cœur d’une vive polémique !