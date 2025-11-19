Mercato : le Stade Rennais fonce sur un super crack à 10 M€

Les dirigeants du Stade Rennais visent un meneur de jeu marocain pour le prochain mercato hivernal. Les Italiens ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un milieu marocain

Le Stade Rennais se porte bien ces dernières semaines après un sale temps. Les hommes de Habib Beye ont enchaîné deux victoires consécutives avant la trêve internationale. Derrière les bons résultats, Rennes prépare son mercato. Les dirigeants veulent amener un milieu au Roazhon Park pour renforcer l’effectif. Ils braquent leurs yeux sur une pépite en Italie plus exactement vers la Lazio.

D’après But, les dirigeants du Stade Rennais auraient coché le nom de Reda Belahyane. Le milieu de terrain de 21 ans porte les couleurs de la Lazio. Arrivé en février 2025 depuis Vérone pour 9,5 millions d’euros, il cherche encore sa place. Il joue peu à cause de la forte concurrence et ses statistiques sont maigres. Une passe décisive seulement, en quatre apparitions de Serie A.

À voir

PSG : Pluie de forfaits avant Tottenham !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Kees Smit attendu à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais serait prêt à passer à l’attaque lors du prochain mercato hivernal. Mais d’autres clubs surveillent aussi l’international marocain. Côme bouge aussi les lignes pour frapper ce joli coup. La concurrence est donc rude. La valeur de Belahyane, elle, tourne autour de 10 millions d’euros. Une somme que le club breton devra lâcher s’il veut boucler le deal.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : le Stade Rennais déchire l’offre de Naples !

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un super crack en Angleterre

À voir

Mercato ASSE : Les premières tendances pour l’hiver connues

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise un redoutable attaquant ghanéen