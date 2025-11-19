OM : Les dessous brûlants du divorce avec Ravanelli

Pour Fabrizio Ravanelli, l’histoire devait ressembler à de belles retrouvailles, mais elle se termine dans une atmosphère lourde, presque étouffante. L’OM s’apprête à rompre son contrat avec Ravanelli, figure emblématique, désormais marginalisée au sein du club. Un départ qui en dit long sur les tensions internes des derniers mois.

OM : Ravanelli, une rupture annoncée depuis Rome

Ce qui devait être un retour chaleureux a très vite pris la forme d’un refroidissement poli. Dès les stages de fin de saison dernière, Ravanelli avait compris : il n’était plus vraiment le bienvenu. Écarté des ritiros à Rome, snobé sur le secteur sportif, relégué symboliquement à un rôle purement institutionnel… les signaux étaient clairs.

L’ancien héros olympien avait pourtant conquis Pablo Longoria, séduit par son charisme et son sens du club. La mission confiée à “Penna Bianca” devait valoriser les figures historiques tout en renforçant le lien entre le sportif et les supporters. Au lieu de ça, il s’est retrouvé cantonné aux opérations de communication et à la représentation protocolaire, loin des terrains qu’il affectionnait.

Le coup fatal : la proximité avec De Zerbi

Tout a réellement basculé lorsqu’il s’est rapproché de Roberto De Zerbi. Deux Italiens, deux passionnés de football, deux hommes souvent seuls à Marseille sans leurs familles… forcément, les discussions se multipliaient. De Zerbi voyait en lui “une ressource humaine déterminante”. Mais ce lien privilégié a vite dérangé certains étages de la direction, selon RMC Sport.

Dans une saison minée par les tensions internes, les critiques médiatiques et l’obsession de garder un discours unifié, la présence du natif de Pérouse près du vestiaire devenait un problème. La direction voulait une communication verticale, sans intermédiaire ni influence extérieure. Et la voix de Ravanelli chaleureuse, paradoxalement, était devenue celle de trop.

Un départ amer, sans éclat

Lors du bilan stratégique à Miami, le trio Longoria–Benatia–De Zerbi a acté la nécessité d’avancer soudés. Mais sans l’homme de 56 ans. L’homme, amer et blessé, n’a plus d’illusions depuis des mois. Ceux qui le connaissent s’étonnent d’une telle issue, lui qui n’a jamais cherché la confrontation.

Sa rupture de contrat se profile, presque discrète, à l’image de sa lente mise à l’écart. Pendant que l’OM regarde vers son présent et les tempêtes sportives à venir, l’histoire se referme, sans bruit… mais non sans regrets.

