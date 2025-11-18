Mercato OM : Benatia avance pour une pépite belge !

Le directeur de football de l’OM travaille sur son prochain mercato. Et aux dernières nouvelles, Medhi Benatia envisagerait d’attirer la pépite belge, Nathan De Cat, suivie aussi par Lyon.

Mercato OM : Medhi Benatia vise Nathan De Cat, l’OL en embuscade

L’Olympique de Marseille et son directeur de football ne perdent pas le temps. Ils se projettent déjà sur le prochain mercato d’hiver. Leur objectif ? Renforcer un effectif décimé par des blessures. Pour cela, Medhi Benatia compte s’appuyer sur un recrutement toujours plus ciblé.

Le dirigeant marseillais, fidèle à son approche, scrute déjà le marché des transferts en coulisses avec l’intention d’attirer des futures stars de demain. Transfert Feed assure d’ailleurs que Medhi Benatia s’est lancé depuis plusieurs semaines aux trousses de a pépite d’Anderlecht : Nathan De Cat.

À voir

Mercato ASSE : La future destination de Lucas Stassin connue

Lire aussi : Mercato OM : Benatia relance la piste d’un buteur marocain

Le milieu de terrain de 17 ans réalise de solides prestations en Belgique. Il en est déjà à 19 rencontres disputées cette saison. Sa maturité précoce, sa bonne lecture du jeune et son habilité technique font de lui l’une des révélations de ce début de saison en Jupiler Pro League.

35 millions d’euros pour son transfert

Son progression a vite tapé dans l’œil des recruteurs phocéens. Mais l’OM n’est pas seul sur ce coup. Nathan De Cat est annoncé aussi dans le viseur de l’Olympique de Lyonnais. Les Gones semblent déterminés à miser sur de jeunes talents cet hiver en vue renforcer leur effectif. La piste menant à Endrick du Real Madrid le prouve.

Sauf que la plus grande menace vient du Paris Saint-Germain Le club de la capitale surveille aussi ce jeune talent belge et serait prêt à mettre 35 millions d’euros pour l’avoir. On voit mal l’OM et l’OL aligner un tel montant pour un jeune talent cet hiver. Même si tout reste possible en matière de mercato.

Lire aussi la suite sur l’Olympique de Marseille :

Coup dur à l’OM : De Zerbi perd un titulaire avant Nice

À voir

Coup de tonnerre au LOSC : Ayyoub Bouaddi veut signer au PSG

Coup de théâtre à l’OM : Fabrizio Ravanelli s’en va !

Mercato OM : Benatia négocie un deal à 10 M€ en Italie !