Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour le SRFC avant Monaco

Le Stade Rennais espérait une trêve internationale calme pour préparer sereinement son choc face à l’AS Monaco. Mais une mauvaise nouvelle est tombée : Seko Fofana est déjà rentré de sélection, touché musculairement, et sa présence samedi est désormais incertaine.

Stade Rennais : Seko Fofana, un retour anticipé sous fond d’inquiétudes

Parti avec la Côte d’Ivoire pour enchaîner deux rencontres amicales, Seko Fofana n’a finalement pas dépassé les premiers entraînements. Le milieu rennais a ressenti une gêne musculaire et n’a pas pu participer à la rencontre face à l’Arabie saoudite (0-1). Le staff ivoirien, prudent, l’a donc libéré avant le match contre Oman pour éviter tout risque supplémentaire.

De retour à Rennes dès dimanche, Fofana a immédiatement entamé des soins à la Piverdière. Une image qui tranche avec son excellent début de saison : le joueur n’avait encore connu aucun pépin physique, bénéficiant d’une préparation complète et même plus poussée que celle de plusieurs coéquipiers.

Un casse-tête de plus pour Habib Beye

Pour le SRFC, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Après avoir manqué le match de championnat contre Toulouse, Seko Fofana avait retrouvé du rythme face à Strasbourg puis au Paris FC, où il était entré en fin de rencontre. Sa montée en puissance semblait lancée, et l’on imaginait son impact précieux dans un milieu rennais parfois en quête de stabilité.

À cinq jours de la réception d’un AS Monaco en pleine forme, le doute s’installe. Sa participation à la 13e journée de Ligue 1 est compromise, et le club breton pourrait devoir composer sans l’un de ses leaders. Une tuile dont le club se serait bien passé.

