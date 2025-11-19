Mercato OM : Un crack à 8M€ proposé d’urgence à De Zerbi !

L’OM scrute chaque opportunité sur le mercato pour renforcer son secteur offensif, et une piste inattendue vient d’atterrir sur le bureau de Roberto De Zerbi. Sofiane Diop, brillant avec l’OGC Nice depuis le début de saison, serait proposé aux dirigeants marseillais pour environ 8 M€.

Mercato OM : Sofiane Diop, la bonne affaire que Marseille ne peut ignorer ?

À Nice, Sofiane Diop revit. Libéré de ses ennuis physiques, il enchaîne enfin les rencontres : 12 matchs, 6 buts, 1 passe décisive… Un rendement qui réveille l’appétit de plusieurs clubs, dont l’OM, toujours à la recherche du profil idéal pour dynamiter son entrejeu. Au-delà des chiffres, c’est surtout sa capacité à jouer entre les lignes, sa finesse technique et son aisance dans les petits espaces qui séduisent les observateurs.

Pour le journaliste Louis Chrestian, l’affaire serait même immanquable. « Je suis fan de ses qualités techniques : il possède une excellente vision de jeu, joue entre les lignes avec intelligence et s’inscrit parfaitement dans le profil de milieu offensif désiré par Roberto De Zerbi. Décisif avec l’OGC Nice cette saison, il affiche en plus une valeur marchande très faible, autour de 8 millions d’euros, ce qui représente une opportunité rare pour l’OM », affirme-t-il. À Marseille, on écoute forcément ce genre de discours.

Un talent fragile… mais un pari plus que raisonnable

Évidemment, un doute persiste : les blessures. Diop a traîné ces dernières saisons un corps parfois capricieux, qui a empêché sa progression linéaire. Mais pour Louis Chrestian, le risque reste minime au regard du potentiel : « Oui, il se blesse souvent, mais lorsque Diop est à 100 %, il apporte un vrai plus et devient un joueur différent. À ce prix-là, le risque vaut largement le coup : c’est un choix 100 fois plus cohérent et ambitieux que d’autres cibles annoncées. »

De Zerbi, lui, cherche un créateur, un joueur capable d’accélérer le jeu et d’apporter de la justesse technique. Diop coche toutes les cases. À 8 M€, l’Olympique de Marseille tient peut-être là une opportunité… ou un tournant de son mercato hivernal.

