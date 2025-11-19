AS Monaco : Enfin le bout du tunnel pour Paul Pogba ?

L’attente est désormais très longue pour les supporters de l’AS Monaco concernant Paul Pogba. Mais le milieu de terrain français pourrait entrevoir le bout du tunnel cette semaine en Ligue 1.

AS Monaco : Paul Pogba attendu face au Stade Rennais

Attendu face à Angers (1-1) puis au Paris FC (0-1), mais finalement victime de nouvelles blessures, Paul Pogba devrait effectuer son grand retour avec l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi, à 19h, selon les informations du journal L’Équipe.

Deux ans et deux mois après son dernier match professionnel sous les couleurs de la Juventus Turin, et au sortir d’un travail de préparation physique long de cinq mois depuis son arrivée à Monaco pour lui permettre de se remettre en forme, le Champion du Monde 2018 est enfin prêt. Physiquement comme mentalement.

Pour rappel, Paul Pogba a traversé une période difficile en raison de blessures et d’une suspension pour utilisation de substance interdite, datant de sa période à la Juve. Après une récente blessure à la cheville, qui a reporté son retour sur les terrains, le meneur de jeu de 32 ans semble donc prêt pour un nouveau chapitre de sa carrière.

Après plus de deux ans d’absence, Paul Pogba se rapproche ainsi du grand retour. Sauf surprise de dernière minute, la Pioche foulera la pelouse du Rhoazon Park ce samedi, le maillot rouge et blanc sur les épaules, mais sur le banc des remplaçants. Le quotidien sportif explique notamment que Pogba a rapidement accepté un rôle de meneur au sein du groupe et est un acteur principal.

Le natif de Lagny-sur-Marne accueille notamment les joueurs blessés ou suspendus dans sa loge au Stade Louis-II et a déjà un petit groupe de proches dans le vestiaire monégasque. L’ancien joueur de Manchester United est déjà très lié à Ansu Fati, Denis Zakaria ou encore Eric Dier, les cadres du vestiaire du club de la Principauté.

Jérôme Palestri, le physiothérapeute en chef de l’AS Monaco, estime que Paul Pogba est prêt à répondre à l’intensité de la Ligue 1. Son corps et ses muscles sont de retour, reste à savoir si son football est toujours présent, si son pied droit a conservé sa magie. À lui, désormais, de retrouver son niveau et de le conserver pour avoir un espoir de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France, ce dont il rêve.

