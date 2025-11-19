INFO Mercato : Un phénomène danois proche de signer au PSG ?

Un phénomène venu du Danemark affole le marché des transferts et le PSG pourrait en profiter pour frapper un gros coup cet hiver. Explications.

Mercato : Le PSG prêt à investir 30M€ pour un crack offensif

Auteur d’un début de saison monstrueux au Danemark, avec notamment 19 buts et 3 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, Franculino Dju attire les regards de presque tous les grands clubs européens. Désireux d’attirer un attaquant durant ce mercato hivernal, le Paris SG serait attentif à la situation du joueur de 21 ans.

Formé au Benfica Lisbonne, l’international bissao-guinéen a fait ses débuts en professionnel avec Midtjylland. Très rapidement, le natif de Bissau a enchaîné les buts avec le club danois, remportant notamment le titre de Champion en 2024. Cet été, plusieurs clubs se sont penchés sur son profil, mais Franculino Dju est finalement resté à Midtjylland.

Probablement pas pour très longtemps, car Dju continue d’enchaîner les buts et un transfert pourrait intervenir cet hiver. Surtout que le Paris SG serait déjà prêt à envoyer une offre de 30 millions d’euros pour s’offrir ses services, à en croire Transferfeed.

Cependant, Luis Campos, conseiller sportif des Rouge et Bleu, devrait s’attendre à une rude bataille dans ce dossier, puisque le journaliste Matteo Moretto précise que le Bayern Munich, des clubs italiens et anglais auraient également pris des renseignements en vue d’un transfert cet hiver. Affaire à suivre…

