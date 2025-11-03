Mercato : Luis Enrique et Campos tranchent pour Lamine Yamal

Considéré comme le digne héritier de Lionel Messi, le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, fait rêver plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Mais cette piste ne semble pas plaire à Luis Enrique et Luis Campos.

Mercato PSG : Le Qatar prêt à faire une folie pour Lamine Yamal

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2031, Lamine Yamal n’est pas forcément intouchable au FC Barcelone. En proie à des difficultés économiques profondes, le club catalan pourrait se laisser tenter par un chèque totalement dingue afin de sauver les meubles. Surtout que des rumeurs annoncent un intérêt réel du Paris Saint-Germain pour la pépite de 18 ans.

Alors qu’un montant de 350 millions d’euros est évoqué, Romain Molina affirmait il y a quelques jours qu’il s’agissait d’un rêve de l’Emir du Qatar. Après l’épopée des Neymar Jr, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le propriétaire du PSG veut donner un nouveau coup de fouet à son projet de grandeur et pense notamment à Lamine Yamal. Cependant, cette volonté de Doha risque de se heurter au management de l’entraîneur Luis Enrique et du conseiller sportif Luis Campos.

Luis Enrique et Luis Campos pas chauds pour Lamine Yamal

Le duo Luis Enrique – Luis Campos ne veut pas retomber dans les travers de l’ancien PSG des grosses stars avec leurs égos démesurés. Porteur d’un projet bien structuré, qui a fait ses preuves la saison passée avec le sacre historique en Ligue des Champions, Luis Enrique ne souhaite pas placer un joueur au-dessus des autres comme avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Conscient que l’arrivée de Lamine Yamal recréerait ce fossé entre les joueurs, le coach parisien ne serait pas chaud à l’idée d’accueillir le jeune international espagnol dans ses rangs. Même son de cloche du côté de la direction sportive, où Luis Campos n’entend pas se lancer dans une telle opération onéreuse.

Dans Aliotalk, le journaliste Fabrice Hawkins raconte notamment : « dans le Paris Saint-Germain actuel, Luis Enrique et Luis Campos n’ont pas donné de feu vert pour une arrivée de Lamine Yamal. Ça irait à l’encontre de certaines choses qu’ils mettent en place. Si demain, il faut aller le chercher, ça va coûter plus de 200M€. À ce prix-là et compte tenu de l’effectif actuel, est-ce qu’ils vont se positionner ? Je ne crois pas du tout. » En somme, malgré son immense talent, Lamine Yamal n’est pas compatible au PSG de Luis Enrique et Luis Campos.

