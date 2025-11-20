MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?

Révélation des derniers mois au LOSC, Ayyoub Bouaddi est annoncé dans les plans de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait ainsi changer d’air cet hiver, mais pas à n’importe quel prix.

Mercato : Le PSG prêt à tenter sa chance pour Ayyoub Bouaddi ?

Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain continue de scruter le marché des jeunes talents français pour renforcer une équipe déjà championne d’Europe. Et une belle affaire pourrait vite s’offrir au PSG du côté du LOSC avec Ayyoub Bouaddi. L’axe Paris – Lille, qui a déjà bien fonctionné après la récente vente de Lucas Chevalier, pourrait être réchauffée avec le possible transfert de Bouaddi dès cet hiver.

D’après les informations d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain serait même en pole position dans ce dossier malgré une concurrence monstrueuse, puisque Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus Turin seraient également sur les rangs. De son côté, le natif de Senlis ne serait pas insensible devant l’intérêt du PSG, étant de la région. Pour conclure le deal, Luis Campos va devoir sortir le chéquier.

Ayyoub Bouaddi privilégie un départ l’été prochain

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ayyoub Bouaddi ne souhaite pas brûler les étapes en allant trop vite dans ses choix. Le protégé de Paulo Fonseca devrait donc patienter jusqu’au prochain mercato estival pour prendre une décision.

Le recruter dès cet hiver serait donc très compliqué même si le PSG pourrait tout de même tenter sa chance. De leur côté, Olivier Létang et les décideurs lillois réclameraient entre 40 et 45 millions d’euros pour le laisser partir. Une somme largement dans les cordes des finances du Paris SG.