PSG : Deux bonnes nouvelles tombent pour Luis Enrique !

Le technicien du PSG, Luis Enrique pourrait enregistrer deux retours de poids avant le choc face au Havre AC en Ligue 1.

PSG : Nuno Mendes réapparaît à l’entraînement, le retour se précise

Nuno Mendes revient. Le latéral portugais, touché au genou gauche lors du match contre le Bayern Munich le 4 novembre, a repris l’entraînement collectif du PSG ce jeudi. On le voit avec le groupe, à deux jours du match contre Le Havre AC.

Depuis le début de la saison, Mendes fait partie des joueurs les plus constants du PSG. Il enchaînait les performances solides et faisait trembler les filets. Quatorze matches, quatre buts, trois offrandes. Puis il a rejoint l’infirmerie. Lors du match contre le Bayern, quatrième journée de Ligue des champions, il a eu une entorse du genou. Luis Enrique avait déjà utilisé ses cinq changements, alors Mendes était resté sur le terrain, malgré la douleur.

Le communiqué médical du club indiquait plusieurs semaines d’absence. Mais des rumeurs ont évoqué un retour possible avant la fin de ce mois de novembre. Et ce jeudi, les nouvelles sont bonnes pour le Portugais. Le PSG a publié des images de la séance d’entraînement, Mendes y figure. Sa présence annonce une reprise imminente, même si Le Havre paraît trop proche. Il pourrait être opérationnel pour affronter Tottenham en C1.

Dans le même temps, Ousmane Dembélé espère lui aussi revenir. Le Ballon d’Or 2025 pourrait recevoir le feu vert du staff médical pour réintégrer le groupe face au Havre. Des tests sont prévus ce vendredi au Campus, histoire de mesurer sa capacité à rejouer. Pour l’instant, la tendance reste à un retour mercredi prochain, en Ligue des champions, contre Tottenham.

