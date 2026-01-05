OM-PSG : De Zerbi sort le grand jeu, un défenseur de retour

C’est ce jeudi que se déroulera le Trophée des champions entre l’OM et le PSG. Roberto De Zerbi pourra compter sur un précieux retour en défense pour ce choc tant attendu.

OM : De Zerbi récupère Leonardo Balerdi face au PSG

L’Olympique de Marseille se rend au Koweït avec un seul objectif. Il compte remporter le Trophée des Champions face au PSG. Les Olympiens ont donc l’occasion de soulever un titre qui leur échappe depuis plus de douze ans. Roberto De Zerbi a logiquement mobilisé l’ensemble de ses forces vives en vue d’atteindre cet objectif.

L’entraîneur italien de l’OM a convoqué un groupe élargi de 28 joueurs. On retrouve notamment sur cette longue liste Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin avait manqué la défaite face au FC Nantes (2-0) en raison d’une gastro-entérite. Son absence s’était cruellement fait sentir lors de cette 17e journée de Ligue 1.

Mais il va mieux. Le capitaine de l’OM réintègre l’effectif en vue stabiliser une défense en quête de repères. Le secteur défensif reste toujours privé de Nayef Aguerd. L’international marocain est encore engagé à la Coupe d’Afrique des Nations avec sa sélection nationale.

Ruben Blanco, une mise à l’écart avant son départ ?

Une absence continue aussi de faire parler : celle de Ruben Blanco. Le portier espagnol est absent des radars cette saison et ne fera pas partie du voyage au Koweït. Sa mise à l’écart renforce l’idée d’un départ imminent vers la Liga. Quoi qu’il en soit, l’OM joue gros ce jeudi face à son rival historique.

