Mercato : Pedri au PSG ? La vérité qui fait trembler le Barça

Pedri au PSG, c’est l’une des grosses rumeurs du mercato dans la capitale française depuis plusieurs mois. Une possibilité qui ferait vaciller le FC Barcelone… mais qui relève peut-être davantage de la poésie footballistique que de la réalité sportive.

Mercato PSG : Un duo Pedri–Vitinha ? Le fantasme absolu

Depuis l’ascension de Vitinha sous les ordres de Luis Enrique, certains s’interrogent : et si le Portugais formait, un jour, un duo avec Pedri ? Deux joueurs techniques, élégants, intelligents, capables de faire tourner un match en un contrôle orienté. Deux cerveaux faits pour s’assembler.

La rumeur s’est amplifiée lors de l’arrivée de Luis Enrique à Paris, lui qui connaît Pedri pour l’avoir dirigé en sélection. Mais selon plusieurs sources, ce rêve bleu-blanc-rouge n’a jamais pris forme concrète. Il appartient plus au registre de l’imaginaire qu’au fameux « mercato XXL » dont Paris se retrouve souvent prisonnier.

« Pedri, il fait plutôt partie du domaine du rêve »

Interrogé par Canal Supporters, Fabrice Hawkins (RMC) a levé le voile sur cette rumeur persistante. Et ses mots sont clairs. « Franchement, je n’ai jamais entendu. J’avais aussi entendu la rumeur Vinicius au PSG, il y a des joueurs que tu aimerais, que tu rêverais de faire. Mais il y a des joueurs que tu peux faire. Et je pense que Pedri, il fait plutôt partie du domaine du rêve », a-t-il confié.

La messe est dite. À 21 ans, Pedri demeure l’un des joyaux les plus intouchables du Barça. Catalan d’adoption, symbole d’un renouveau fragile, il reste protégé comme un trésor national.

Luis Enrique voulait un Barcelonais… mais ce n’était pas Pedri

S’il y a bien un joueur du Barça que Luis Enrique rêvait d’emmener dans ses valises parisiennes en 2023, c’est Gavi. Un profil plus agressif, plus vertical, taillé pour accompagner sa vision du jeu. « Un joueur que Luis Enrique voulait faire au PSG en arrivant en 2023 ? Il y en a un, c’est Gavi. Il aurait aimé faire Gavi au milieu du terrain. Il y a eu des discussions avec ses agents… Mais Barcelone ne voulait pas lâcher », révèle Fabrice Hawkins sans détour.

Le journaliste ajoute même que, après le départ de Dembélé, les relations étaient si tendues que « Si le Barça avait voulu vendre Gavi, ils auraient préféré le vendre au Real Madrid ». Une phrase qui résume tout : entre Paris et Barcelone, l’histoire récente a laissé des traces profondes. Le PSG continuera de rêver grand, c’est dans son ADN. Mais Pedri ne quittera pas Barcelone de sitôt, encore moins pour rejoindre une institution avec laquelle le Barça entretient un passif brûlant.

