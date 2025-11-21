Mercato PSG : Le Bayern fait le point pour Dayot Upamecano !

Alors que Dayot Upamecano arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2026, le PSG et le Real Madrid tentent de le convaincre en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Le club allemand a fait le point sur la situation du défenseur central français.

Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Dayot Upamecano laisse planer un suspense total. L’ancien joueur du RB Leipzig approche d’un tournant qui peut tout bouleverser. Au PSG, Luis Campos et Luis Enrique surveillent le dossier avec une attention bien particulière.

Avec le possible départ du capitaine Marquinhos à l’issue de la saison, l’entraîneur parisien cherche à mettre la main sur un profil de classe mondiale pour renforcer ses arrière-gardes. Et Upamecano est parfait pour le job. Habitué des grands rendez-vous, capable de tenir la cadence d’un grand club comme le PSG, le natif d’Évreux ne semble pas forcément insensible à l’intérêt des Rouge et Bleu.

Mais en Espagne, Defensa Central assure que les Merengues sont déjà prêts à frapper fort. Le média madrilène rapporte que le dossier avance vite et un accord serait proche pour une arrivée en fin de saison. Cependant, le Bayern Munich compte sur Dayot Upamecano et entend tout faire pour le conserver.

« Je suis optimiste à l’idée d’un accord »

Au micro de Sky Sport, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a donné son avis sur l’avenir de Dayot Upamecano. Alors que les rumeurs envoient le défenseur de 27 ans au Paris SG ou au Real Madrid dans les mois à venir, le dirigeant bavarois assure qu’un accord pourrait intervenir prochainement pour une prolongation de contrat.

« Je suis optimiste à l’idée d’un accord. J’entends qu’il est très heureux au Bayern, il se sent très à l’aise dans l’équipe et il se sent très bien avec le coach », a déclaré Herbert Hainer. Suffisant pour enterrer les espoirs du PSG et du Real Madrid dans ce dossier ?

